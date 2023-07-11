Шойгу: ВСУ потеряли с начала контрнаступления более 26 тысяч военных
Потери Вооружённых сил Украины с 4 июня — когда началось так называемое контрнаступление — превысили уже 26 тысяч военных. Кроме того, противник лишился трёх тысяч единиц вооружения. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"С 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и три тысячи единиц различного вооружения", — сказал он.
Напомним, более месяца назад, 4 июня, ВСУ начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Однако этот манёвр обернулся для украинских войск огромными потерями и отсутствием продвижения. Причём в Киеве в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных партнёров, а глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное контрнаступление.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ