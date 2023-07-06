"Успех будет, но позже": Буданов оправдался за медленный ход контрнаступления ВСУ

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное контрнаступление украинских войск. По его словам, успеха ВСУ добьются, но позже. В качестве примера он привёл бои за Артёмовск (украинское название Бахмут).

"Контрнаступление продолжается. В целом, скажем так, оно идёт. Успех будет, но позже. Я хочу напомнить вам известную историю с Артёмовском. Русские атаковали его более десяти месяцев. Наша задача немного больше, чем Артёмовск, и у нас немного меньше времени, чем десять месяцев", — сообщил Буданов в интервью агентству Reuters.