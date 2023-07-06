"Успех будет, но позже": Буданов оправдался за медленный ход контрнаступления ВСУ
Глава ГУР Буданов сравнил медленное наступление ВСУ с боями за Артёмовск
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное контрнаступление украинских войск. По его словам, успеха ВСУ добьются, но позже. В качестве примера он привёл бои за Артёмовск (украинское название Бахмут).
"Контрнаступление продолжается. В целом, скажем так, оно идёт. Успех будет, но позже. Я хочу напомнить вам известную историю с Артёмовском. Русские атаковали его более десяти месяцев. Наша задача немного больше, чем Артёмовск, и у нас немного меньше времени, чем десять месяцев", — сообщил Буданов в интервью агентству Reuters.
Ранее член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков объяснил, что наступление ВСУ, которое продолжается уже месяц, не принесло Киеву значимых результатов и при этом обернулось для украинских войск большими потерями. Две волны "контрнаступа" упёрлись в грамотно выстроенную оборону ВС РФ, а "третья" волна, о которой заявили сегодня, может повторить судьбу первых двух. Нужна она исключительно для того, чтобы оправдать огромные средства, которые в конфликт вложил Запад.
ГУР Минобороны Украины