Наступление ВСУ, которое продолжается уже месяц, не принесло Киеву значимых результатов и при этом обернулось для украинских войск большими потерями. Две волны "контрнаступа" упёрлись в грамотно выстроенную оборону ВС РФ, а "третья" волна, о которой заявили сегодня, может повторить судьбу первых двух. Нужна она исключительно для того, чтобы оправдать огромные средства, которые в конфликт вложил Запад. Об этом Лайфу заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков.

По его словам, для ВСУ всё пошло не по плану — и по ним уже нанесён чувствительный удар. Тем не менее российским войскам почивать на лаврах не стоит, поскольку у противника есть резервы, хотя их потенциал к проведению крупных операций значительно снижен.

"Активные действия ВСУ, которые сейчас окрестили как третью волну наступления, явно приурочены к саммиту НАТО 11–12 июля, чтобы показать хоть какой-то результат перед Западом и оправдать сумасшедшие затраты на поставку техники для украинской армии", — отметил собеседник Лайфа.

Он также напомнил, что и в самих странах НАТО сейчас не всё гладко: Франция столкнулась с масштабными протестами, Германия спорит с Польшей о стоимости ремонта танков Leopard, вопрос вступления Швеции в альянс после истории с сожжением Корана подвис в воздухе, а в США откладывают решение вопроса о поставках Киеву истребителей F-16.