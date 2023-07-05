Политолог объяснил, почему ВСУ решились на "третью волну" наступления, несмотря на огромные потери
Политолог Кисляков оценил шансы на успех "третьей волны" контрнаступления ВСУ
Наступление ВСУ, которое продолжается уже месяц, не принесло Киеву значимых результатов и при этом обернулось для украинских войск большими потерями. Две волны "контрнаступа" упёрлись в грамотно выстроенную оборону ВС РФ, а "третья" волна, о которой заявили сегодня, может повторить судьбу первых двух. Нужна она исключительно для того, чтобы оправдать огромные средства, которые в конфликт вложил Запад. Об этом Лайфу заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков.
По его словам, для ВСУ всё пошло не по плану — и по ним уже нанесён чувствительный удар. Тем не менее российским войскам почивать на лаврах не стоит, поскольку у противника есть резервы, хотя их потенциал к проведению крупных операций значительно снижен.
"Активные действия ВСУ, которые сейчас окрестили как третью волну наступления, явно приурочены к саммиту НАТО 11–12 июля, чтобы показать хоть какой-то результат перед Западом и оправдать сумасшедшие затраты на поставку техники для украинской армии", — отметил собеседник Лайфа.
Он также напомнил, что и в самих странах НАТО сейчас не всё гладко: Франция столкнулась с масштабными протестами, Германия спорит с Польшей о стоимости ремонта танков Leopard, вопрос вступления Швеции в альянс после истории с сожжением Корана подвис в воздухе, а в США откладывают решение вопроса о поставках Киеву истребителей F-16.
"Конечно, никто отказываться от поставок вооружения для Украины не будет, однако комплекс противоречий внутри НАТО и неудачное наступление ВСУ могут значительно повлиять на масштаб и объёмы поставок техники и боеприпасов для нужд украинской армии", — заключил политолог.
Напомним, 4 июня ВСУ начали "контрнаступление", которое несколько месяцев широко анонсировали. Однако этот манёвр обернулся для украинских войск огромными потерями. Это признали как на Западе, так и в самой Незалежной. О том, что наступление идёт "медленнее, чем хотелось бы", заявлял даже Владимир Зеленский. Причём в Киеве в неудачах на фронте внезапно решили обвинить западных партнёров. 5 июля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в преддверии саммита НАТО ВСУ снова пошли в контрнаступление — и это уже "третья волна" безуспешных попыток.
Getty Images / Ercin Erturk