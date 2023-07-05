ВСУ начали третью волну контрнаступления с новой неудачи
Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ начали третью волну контрнаступления
В преддверии саммита НАТО ВСУ снова пошли в контрнаступление, что считается третьей волной. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, пояснив, что основным направлением атаки теперь выбрано Запорожское направление.
"Сейчас полыхает всё от Днепра практически до стыка в Запорожской области и ДНР", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".
Советник Пушилина добавил, что очередная волна киевского контрнаступления терпит неудачу. По его словам, украинские военные не могут прорвать "даже первую линию обороны". Кимаковский указал, что ВСУ пытаются улучшить своё положение под Авдеевкой, а на Луганском направлении наносят отвлекающие удары.
Ранее высокопоставленный американский генерал Марк Милли заявил, что дальнейшее контрнаступление будет тяжёлым для Украины. А до этого полковник ВС Австрии Маркус Рейснер заявил, что ВСУ провалили первый этап наступления.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo