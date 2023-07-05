В преддверии саммита НАТО ВСУ снова пошли в контрнаступление, что считается третьей волной. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, пояснив, что основным направлением атаки теперь выбрано Запорожское направление.

"Сейчас полыхает всё от Днепра практически до стыка в Запорожской области и ДНР", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".