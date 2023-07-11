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11 июля, 15:09

Шойгу назвал точные цифры, сколько техники ВСУ потеряли с начала контрнаступления

Шойгу: С 4 июня уничтожено более 1200 танков ВСУ, включая 17 "Леопардов"

Вооружённые силы России с 4 июня, когда украинская армия начала пытаться идти в контрнаступление, уничтожили уже более 1200 танков ВСУ, включая 17 "Леопардов". Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На этом потери Вооружённых сил Украины в технике не заканчиваются. Также они лишились 43 американских гаубиц М777 и 46 самоходных оружий производства США, Польши и Франции. За тот же срок российские средства ПВО сбили 27 британских ракет Storm Shadow, 176 снарядов HIMARS.

В итоге, как подчеркнул Шойгу, Украина в ходе контрнаступления не достигла своих целей ни на одном направлении.

Зеленского предупредили о катастрофических итогах провала контрнаступления

Зеленского предупредили о катастрофических итогах провала контрнаступления

Ранее высокопоставленный американский генерал Марк Милли заявил, что дальнейшее контрнаступление будет тяжёлым и кровавым для Украины. А полковник ВС Австрии Маркус Рейснер сообщал, что ВСУ провалили первый этап наступления.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Kay Nietfeld

Андрей Григорьев
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