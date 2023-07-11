Шойгу назвал точные цифры, сколько техники ВСУ потеряли с начала контрнаступления

Вооружённые силы России с 4 июня, когда украинская армия начала пытаться идти в контрнаступление, уничтожили уже более 1200 танков ВСУ, включая 17 "Леопардов". Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На этом потери Вооружённых сил Украины в технике не заканчиваются. Также они лишились 43 американских гаубиц М777 и 46 самоходных оружий производства США, Польши и Франции. За тот же срок российские средства ПВО сбили 27 британских ракет Storm Shadow, 176 снарядов HIMARS.

"С 4 июня… мы уничтожили 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и миномётов", — добавил министр.