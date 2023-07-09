Зеленского предупредили о катастрофических итогах провала контрнаступления
Guardian: Провал контрнаступления заставит Зеленского отказаться от территорий
Провал контрнаступления Украины вынудит президента страны Владимира Зеленского пойти на переговоры и "обменять" территории на мир. Об этом заявил обозреватель The Guardian Cаймон Тисдалл.
По его мнению, риск неудачи нынешнего контрнаступления есть. В этом случае Киев истощит запасы оружия, в мире разразится новый энергетический кризис, а поддержка западной общественности упадёт. Обозреватель предрекает "катастрофические" последствия, с которыми столкнётся не только Украина, но и другие страны.
Одним из результатов может стать дестабилизация ситуации в Восточной Европе, уверен автор статьи, а также поражение Киева повлияет и на тайваньский вопрос.
Ранее генерал ВС США Марк Милли предупредил Зеленского о кровавых последствиях контрнаступления. По его оценке, для прохождения минных полей перед укреплёнными позициями ВС РФ украинцам необходимо специальное оборудование. Кроме того, российская авиация имеет преимущество в воздухе.
t.me / Zelenskiy / Official