Зеленского предупредили о катастрофических итогах провала контрнаступления

Провал контрнаступления Украины вынудит президента страны Владимира Зеленского пойти на переговоры и "обменять" территории на мир. Об этом заявил обозреватель The Guardian Cаймон Тисдалл.

По его мнению, риск неудачи нынешнего контрнаступления есть. В этом случае Киев истощит запасы оружия, в мире разразится новый энергетический кризис, а поддержка западной общественности упадёт. Обозреватель предрекает "катастрофические" последствия, с которыми столкнётся не только Украина, но и другие страны.

Одним из результатов может стать дестабилизация ситуации в Восточной Европе, уверен автор статьи, а также поражение Киева повлияет и на тайваньский вопрос.