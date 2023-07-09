Регион

Уведомления отключены

9 июля, 04:50

Зеленского предупредили о катастрофических итогах провала контрнаступления

Guardian: Провал контрнаступления заставит Зеленского отказаться от территорий

Провал контрнаступления Украины вынудит президента страны Владимира Зеленского пойти на переговоры и "обменять" территории на мир. Об этом заявил обозреватель The Guardian Cаймон Тисдалл.

По его мнению, риск неудачи нынешнего контрнаступления есть. В этом случае Киев истощит запасы оружия, в мире разразится новый энергетический кризис, а поддержка западной общественности упадёт. Обозреватель предрекает "катастрофические" последствия, с которыми столкнётся не только Украина, но и другие страны.

"Успех будет, но позже": Буданов оправдался за медленный ход контрнаступления ВСУ

"Успех будет, но позже": Буданов оправдался за медленный ход контрнаступления ВСУ

Одним из результатов может стать дестабилизация ситуации в Восточной Европе, уверен автор статьи, а также поражение Киева повлияет и на тайваньский вопрос.

Ранее генерал ВС США Марк Милли предупредил Зеленского о кровавых последствиях контрнаступления. По его оценке, для прохождения минных полей перед укреплёнными позициями ВС РФ украинцам необходимо специальное оборудование. Кроме того, российская авиация имеет преимущество в воздухе.

Обложка ©

t.me / Zelenskiy / Official

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • Великобритания
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров