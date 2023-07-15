В США уличили Зеленского в попытке скрыть "неудобную правду" о реальных потерях ВСУ
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Киев пытается скрыть потери в рядах ВСУ
Руководство Украины пытается скрыть реальные потери в личном составе ВСУ в ходе провального контрнаступления, они насчитывают уже десятки тысяч солдат. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Украинцы потеряли 26 тысяч человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными", — сказал он в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.
Американский политик назвал потери украинской стороны катастрофическими, отметив, что Киев напрасно пытается скрыть от всего мира эту "неудобную для него правду". По его словам, президенту страны Владимиру Зеленскому остаётся только надеяться, что в конфликт вмешается третья сторона и спасёт его. В отчаянии находится как сам украинский лидер, так и его офицеры, прекрасно понимающие, что победы им не видать, подчеркнул Макгрегор.
"Они понимают, что уже проиграли, а от их вооружённых сил ничего не остаётся", — заключил экс-советник главы Пентагона.
Как уже рассказывал Лайф, 4 июня ВСУ начали "грандиозное" контрнаступление, которое анонсировалось на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее манёвр обернулся для них огромными потерями и отсутствием продвижения. Как сообщал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Киев потерял тысячи военных и единиц техники. Сами украинские власти признали медленный ход контрнаступления, однако в неудачах решили обвинить западных партнёров.
ТАСС / AP / Petr David Josek