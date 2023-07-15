Руководство Украины пытается скрыть реальные потери в личном составе ВСУ в ходе провального контрнаступления, они насчитывают уже десятки тысяч солдат. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Украинцы потеряли 26 тысяч человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными", — сказал он в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.

Американский политик назвал потери украинской стороны катастрофическими, отметив, что Киев напрасно пытается скрыть от всего мира эту "неудобную для него правду". По его словам, президенту страны Владимиру Зеленскому остаётся только надеяться, что в конфликт вмешается третья сторона и спасёт его. В отчаянии находится как сам украинский лидер, так и его офицеры, прекрасно понимающие, что победы им не видать, подчеркнул Макгрегор.

"Они понимают, что уже проиграли, а от их вооружённых сил ничего не остаётся", — заключил экс-советник главы Пентагона.