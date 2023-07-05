МИД заявил о больших потерях ВСУ в ходе провального контрнаступления
Замглавы МИД РФ Галузин: Так называемое контрнаступление Украины захлёбывается
Так называемое украинское контрнаступление захлёбывается, противник несёт большие потери. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, отметив, что российские войска дают жёсткий отпор бойцам ВСУ.
"Наши войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований осуществлять так называемое контрнаступление. Оно захлёбывается, враг несёт большие потери", — сообщил дипломат.
В то же время, как добавил Галузин, то, что западные страны даже в этих условиях продолжают накачивать Киев оружием, говорит о том, что они ни во что не ставят интересы Украины и её народа. Замглавы МИД РФ счёл действия ВСУ и их кураторов с Запада подтверждением готовности "воевать с нами до последнего украинца".
По словам Галузина, Россия готова и дальше давать отпор Западу и "его украинским приспешникам". Кроме того, Москва готова продолжать СВО на Украине для реализации тех целей и задач, которые поставил президент страны Владимир Путин.
Ранее высокопоставленный американский генерал Марк Милли заявил, что дальнейшее контрнаступление будет тяжёлым и кровавым для Украины. А полковник ВС Австрии Маркус Рейснер сообщал, что ВСУ провалили первый этап наступления.
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