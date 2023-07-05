В то же время, как добавил Галузин, то, что западные страны даже в этих условиях продолжают накачивать Киев оружием, говорит о том, что они ни во что не ставят интересы Украины и её народа. Замглавы МИД РФ счёл действия ВСУ и их кураторов с Запада подтверждением готовности "воевать с нами до последнего украинца".