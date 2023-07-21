Белый дом заявил о значительных потерях Украины в ходе контрнаступления

Украинская армия несёт большие потери в ходе контрнаступления. Об этом на Аспенском форуме заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он отметил значительное число погибших и пострадавших украинских военнослужающих и напомнил о предупреждениях Вашингтона, что контрнаступление будет тяжёлым. Однако, по его словам, Киев не использовал все свои силы и ожидает "подходящего момента", а Вашингтон оказывает активную консультативную поддержку.