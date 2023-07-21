Белый дом заявил о значительных потерях Украины в ходе контрнаступления
Помощник президента США Салливан: ВСУ несут большие потери при контрнаступлении
Украинская армия несёт большие потери в ходе контрнаступления. Об этом на Аспенском форуме заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Он отметил значительное число погибших и пострадавших украинских военнослужающих и напомнил о предупреждениях Вашингтона, что контрнаступление будет тяжёлым. Однако, по его словам, Киев не использовал все свои силы и ожидает "подходящего момента", а Вашингтон оказывает активную консультативную поддержку.
Кроме того, Салливан сообщил о готовности НАТО рисковать в вопросе поставок Украине вооружения, но лишь до определённой степени: все страны блока продумывают возможный ответ Москвы на их шаги.
Напомним, "грандиозное" контрнаступление, широко анонсированное украинскими и западными СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, составляют тысячи военных. Киевские власти признали медленный ход контрнаступления, но в провале почему-то решили обвинить западных партнёров.
Telegram / Генштаб ЗСУ