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Регион
Опубликовано 21 июля 2023, 20:23
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Белый дом заявил о значительных потерях Украины в ходе контрнаступления

Помощник президента США Салливан: ВСУ несут большие потери при контрнаступлении

Украинская армия несёт большие потери в ходе контрнаступления. Об этом на Аспенском форуме заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Он отметил значительное число погибших и пострадавших украинских военнослужающих и напомнил о предупреждениях Вашингтона, что контрнаступление будет тяжёлым. Однако, по его словам, Киев не использовал все свои силы и ожидает "подходящего момента", а Вашингтон оказывает активную консультативную поддержку.

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха
Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха

Кроме того, Салливан сообщил о готовности НАТО рисковать в вопросе поставок Украине вооружения, но лишь до определённой степени: все страны блока продумывают возможный ответ Москвы на их шаги.

Напомним, "грандиозное" контрнаступление, широко анонсированное украинскими и западными СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, составляют тысячи военных. Киевские власти признали медленный ход контрнаступления, но в провале почему-то решили обвинить западных партнёров.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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