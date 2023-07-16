Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха

"Все попытки противника прорвать нашу оборону, — а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за всё время наступления", — подчеркнул глава государства в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", отрывок которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.