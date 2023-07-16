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Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 10:29
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Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет успеха

Вооружённые силы Украины не добились никаких успехов в ходе контрнаступления. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Все попытки противника прорвать нашу оборону, — а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за всё время наступления", — подчеркнул глава государства в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", отрывок которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Путин отметил, что противник успеха не имеет.

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Ранее в США раскрыли катастрофические потери техники в "мясных штурмах" ВСУ. По данным журналистов, за две недели контрнаступления украинские войска потеряли 20% задействованной техники.

Напомним, "грандиозное" контрнаступление, которое широко анонсировала украинская и западная пресса на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Однако, несмотря на громкие заявления киевских политиков, манёвр обернулся для ВСУ огромными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, составляют тысячи военных. Украинские власти признали медленный ход контрнаступления, но в провале почему-то решили обвинить своих западных партнёров.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Никита Никонов
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