Путин положительно оценил ход СВО: Войска ведут себя героически

Президент РФ Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции (СВО). Глава государства отметил, что российские войска ведут себя героически.

Президент России Владимир Путин заявил, что положительно оценивает ход СВО. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"Положительно. Войска наши ведут себя героически", — сказал глава государства в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", отрывок которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Президент добавил, что ВС РФ успешно отражают контрнаступление ВСУ, а на некоторых участках сами переходят в наступление неожиданно для противника и занимают наиболее выгодные позиции.