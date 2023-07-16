Президент России Владимир Путин заявил, что США решили поставить Украине кассетные боеприпасы из-за общей нехватки снарядов. Об этом глава государства сказал в эфире телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

"Делают они (США. — Прим. Лайфа) это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще", — отметил глава государства.

По словам Путина, ВСУ тратят за сутки боевых действий до пяти-шести тысяч снарядов 155-го калибра. При этом в США производится 15 тысяч таких снарядов в месяц, отсюда и нехватка. В Европе тоже недостаёт снарядов, отметил президент.

"Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", — заключил Путин.