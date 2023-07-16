Путин раскрыл, почему США поставили Украине кассетные боеприпасы
Путин: США поставляют Украине кассетные боеприпасы из-за общей нехватки снарядов
Президент России Владимир Путин заявил, что США решили поставить Украине кассетные боеприпасы из-за общей нехватки снарядов. Об этом глава государства сказал в эфире телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
"Делают они (США. — Прим. Лайфа) это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще", — отметил глава государства.
По словам Путина, ВСУ тратят за сутки боевых действий до пяти-шести тысяч снарядов 155-го калибра. При этом в США производится 15 тысяч таких снарядов в месяц, отсюда и нехватка. В Европе тоже недостаёт снарядов, отметил президент.
"Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", — заключил Путин.
Ранее член Общественной палаты России Никита Данюк назвал поставку кассетных бомб США Украине актом геноцида. Он также указал на снарядный голод, который испытывают ВСУ.
Напомним, 7 июля США объявили о планах выделить ВСУ очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением. 11 июля стало известно, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку в Запорожской области. В ответ на это зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Москве следует "расчехлить" свои арсеналы.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров