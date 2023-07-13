Политолог предположил, почему Байден решился поставлять Украине кассетные бомбы

США решились на поставку кассетных бомб Украине, чтобы склонить её к переговорному процессу. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил член Общественной палаты России Никита Данюк. По его словам, американские специалисты знают, что кассетных боеприпасов у РФ намного больше и они эффективнее.

Член ОП Никита Данюк рассказал, почему Байден решился на поставку кассетных бомб Украине. Видео © VK / "Дайте сказать"

"Зачем провоцировать Россию на применение кассетных боеприпасов, когда их намного больше, они намного эффективнее? Изначальное целеполагание заключается в том, чтобы Украина перестала сопротивляться. И тогда её можно склонить уже точно к переговорному процессу. С военной точки зрения, Запад видит, что Россия никогда не проиграет Украине. Россия выиграет при любых раскладах. Но где можно Россию победить? И история нам показывает, что, к сожалению, такие случаи бывали за столом дипломатических переговоров", — пояснил он.

Данюк добавил, что такого количества кассетных боеприпасов, которые есть у России, Америка предоставить Украине не может. Даже сторонники Байдена удивляются намерению передать их Незалежной.

"Почему Байден на это решился? В принципе, потому что хоть как-то помогать надо, а уже ничего не осталось. И, в принципе, безысходность получается", — добавил гость шоу.

Он напомнил, что западные специалисты, которые курируют Украину, всегда просчитывают ситуацию: по их мнению, с вероятностью 95% контрнаступление ВСУ считается провальным. Данюк подчеркнул, что Незалежная близка к поражению, потому что её ресурсы истощаются, при этом решение по поводу кассетных бомб Западу выгодно, например, при попытках выставить Россию агрессором.

Полный выпуск "Дайте сказать" с Никитой Данюком можно посмотреть во "ВКонтакте", а на "Ютубе", увы, уже нельзя: недавно видеохостинг без объяснения причин заблокировал аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждают с экспертами самые важные события в стране и мире.