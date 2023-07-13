Херш: Поставка кассетных боеприпасов Киеву не повлияет на ход конфликта

Решение американских властей передать Киеву кассетные боеприпасы не повлияет на ход конфликта. Об этом в своей статье на платформе Substack пишет американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного чиновника.

Как считает источник журналиста, поставки кассетных бомб демонстрируют полный провал политики администрации президента США Джо Байдена в ситуации на Украине. По всей видимости, данные снаряды — "это всё, что осталось" у Вашингтона. Прогнозируется, что украинцы столкнутся с большими проблемами в конце лета, когда российские войска будут наносить ответный удар за наступление ВСУ.