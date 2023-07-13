Херш: Поставка кассетных боеприпасов Киеву не повлияет на ход конфликта
Решение американских властей передать Киеву кассетные боеприпасы не повлияет на ход конфликта. Об этом в своей статье на платформе Substack пишет американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванного чиновника.
"В любом случае у кассетных бомб нет ни единого шанса изменить ход конфликта", — цитирует Херш слова собеседника.
Как считает источник журналиста, поставки кассетных бомб демонстрируют полный провал политики администрации президента США Джо Байдена в ситуации на Украине. По всей видимости, данные снаряды — "это всё, что осталось" у Вашингтона. Прогнозируется, что украинцы столкнутся с большими проблемами в конце лета, когда российские войска будут наносить ответный удар за наступление ВСУ.
Напомним, 7 июля США объявили о планах выделить ВСУ очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением. 11 июля стало известно, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку в Запорожской области. При этом в Киеве утверждают, что снаряды ещё не использовали.
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