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11 июля, 18:45
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ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области

Украинские войска ударили кассетными боеприпасами по городу Токмак в Запорожской области, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"В 17:15 боевики нацистского киевского режима обстреляли город Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы", — говорится в сообщении.

Попадания зафиксированы вблизи птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Данные о пострадавших и разрушениях пока не приводятся.

Шойгу объявил об ответе России на поставку США кассетных бомб Украине

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Напомним, 7 июля США объявили о планах выделить ВСУ очередной пакет военной помощи, в который, в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением, так что такой шаг говорит об их намерении затянуть конфликт "до последнего украинца".

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Ercin Erturk

Наталья Исакова
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