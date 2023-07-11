ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Токмак в Запорожской области

Украинские войска ударили кассетными боеприпасами по городу Токмак в Запорожской области, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"В 17:15 боевики нацистского киевского режима обстреляли город Токмак. По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы", — говорится в сообщении.

Попадания зафиксированы вблизи птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Данные о пострадавших и разрушениях пока не приводятся.