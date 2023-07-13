"Пока не использовали": На Украине подтвердили получение кассетных боеприпасов
Генерал ВСУ Тарнавский: Киев получил кассетные боеприпасы из США
Украина получила от Соединённых Штатов кассетные боеприпасы. Такое заявление сделал бригадный генерал Вооружённых сил Незалежной Александр Тарнавский в беседе с CNN.
"Мы только что их получили, мы их ещё не использовали, но они могут радикально изменить [ситуацию на поле боя]", — заявил он.
Тарнавский подчеркнул, что районы использования кассетных боеприпасов будут определены командованием.
Напомним, 7 июля США объявили о планах выделить ВСУ очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением. 11 июля стало известно, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку в Запорожской области. В ответ на это зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Москве следует "расчехлить" свои арсеналы.
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