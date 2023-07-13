"Пока не использовали": На Украине подтвердили получение кассетных боеприпасов

Украина получила от Соединённых Штатов кассетные боеприпасы. Такое заявление сделал бригадный генерал Вооружённых сил Незалежной Александр Тарнавский в беседе с CNN.

"Мы только что их получили, мы их ещё не использовали, но они могут радикально изменить [ситуацию на поле боя]", — заявил он.