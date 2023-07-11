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11 июля, 19:56

Медведев призвал "расчехлить" арсеналы кассетных боеприпасов РФ после обстрела ВСУ Токмака

Медведев призвал "расчехлить" кассетные боеприпасы РФ в ответ на обстрел Токмака

Россия должна отреагировать на обстрел ВСУ Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами. Как считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Москве в ответ на это деяние следует использовать собственные арсеналы данного вида вооружения.

"Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, сегодня вечером украинские войска ударили кассетными боеприпасами по городу Токмак в Запорожской области. Попадания зафиксированы вблизи птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Данные о пострадавших и разрушениях пока не приводятся.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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