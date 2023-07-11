Медведев призвал "расчехлить" арсеналы кассетных боеприпасов РФ после обстрела ВСУ Токмака

Россия должна отреагировать на обстрел ВСУ Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами. Как считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Москве в ответ на это деяние следует использовать собственные арсеналы данного вида вооружения.

"Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", — написал он в телеграм-канале.