Зеленский дал обещание по поводу использования кассетных боеприпасов

Украинские войска будут применять кассетные боеприпасы исключительно по военным целям. Такое заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Та помощь, которую мы можем получить от США касаемо решения по кассетным снарядам, — это для использования исключительно по военным целям", — сказал украинский лидер.