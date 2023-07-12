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Опубликовано 12 июля 2023, 11:21
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Зеленский дал обещание по поводу использования кассетных боеприпасов

Зеленский: Кассетные боеприпасы будут применяться только по военным целям

Украинские войска будут применять кассетные боеприпасы исключительно по военным целям. Такое заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Та помощь, которую мы можем получить от США касаемо решения по кассетным снарядам, — это для использования исключительно по военным целям", — сказал украинский лидер.

Речь, по его словам, идёт о военных объектах, располагающихся на территориях, которые находятся под контролем России. Зеленский пообещал, что применение таких боеприпасов больше нигде не предусматривается.

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Напомним, 7 июля США объявили о планах выделить ВСУ очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением. 11 июля стало известно, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку в Запорожской области. В ответ на это зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Москве следует "расчехлить" свои арсеналы.

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t.me/V_Zelenskiy_official

Евгения Колесникова
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