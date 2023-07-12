В Кремле заявили о контрмерах в случае применения Киевом кассетных бомб
Песков: Использование Украиной кассетных бомб вынуждает РФ принимать контрмеры
Если Украина использует кассетные боеприпасы, это вынудит Россию принять контрмеры, их определит Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, возможное использование этого типа боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать определённые контрмеры. Какие именно – это исключительно прерогатива Минобороны", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, 7 июля США объявили о планах выделить ВСУ очередной пакет военной помощи, в который, в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением. 11 июля стало известно, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмак в Запорожской области. В ответ на это зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Москве следует "расчехлить" свои арсеналы.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo