YouTube заблокировал канал шоу "Дайте сказать!"

Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно-политического шоу "Дайте сказать!", в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с приглашёнными экспертами самые важные события в стране и мире. "Дайте сказать!" — это сотни тысяч подписчиков, миллионы просмотров и работа творческой команды, которая трудилась над новым выпуском, обещающим стать очередным хитом.

"Блокировка канала стала очередным актом цензуры со стороны платформы, которая уже многие месяцы занимается планомерной зачисткой информпространства от неугодных проектов и СМИ"

Канал "Дайте сказать!", представляющий женскую оценку важных событий от четырёх ведущих, был создан в августе 2020 года. За то время гостями шоу стали сотни экспертов: политики, общественные деятели, историки, спортсмены, журналисты, врачи. В марте 2023 года после нового выпуска шоу с приглашённым гостем — военным экспертом Владиславом Шурыгиным — канал проекта на YouTubе перешагнул рубеж в 200 тысяч подписчиков.