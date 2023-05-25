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25 мая, 11:29

Российский телеканал стал рекордсменом по количеству блокировок на YouTube

"360" попросит зарегистрировать рекорд по количеству блокировок на YouTube

В связи с большим количеством блокировок на YouTube телеканал "360" намерен официально запросить регистрацию рекорда России и Гиннесса. При этом, несмотря на ограничения, этому СМИ удалось попасть в тренды платформы с контентом в поддержку специальной военной операции.

Телеканал создаёт новый аккаунт на YouTube каждый месяц, а Google стабильно продолжает их блокировать. Дело дошло до суда, когда в марте прошлого года американская компания наложила ограничения на каналы, а позже закрыла второй аккаунт "Новости Подмосковья".

"В мае прошлого года телеканал подал в суд на Google с требованием восстановить доступ к своим YouTube-каналам и выплате судебной неустойки", — пишет "360".

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Там подчеркнули, что на момент блокировки каналов их аудитория составляла более двух миллионов подписчиков. Суд арестовал активы российского ООО "Гугл" в сумме 500 миллионов рублей как обеспечительную меру по иску телеканала.

Ранее Лайф рассказывал о том, что видеохостинг YouTube удалил канал радио "Комсомольская правда". Аккаунт насчитывал более полумиллиона подписчиков.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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