Гоблин Пучков: YouTube закрыл мой канал, когда я назвал нацистов — нацистами

Блогер Дмитрий Гоблин Пучков в интервью радио "Комсомольская правда" рассказал, что его канал на YouTube заблокировали за видео, в котором он назвал украинских нацистов — нацистами.

Он признался, что намеренно избегал темы специальной военной операции, но это не помогло. Причину блокировки администрация видеохостинга отыскала там, где он совсем не ожидал.

"<...> Они, типа, в лекции профессора Санкт-Петербургского университета – у вас там хейт-спич. "Где?" — "А мы не обязаны объяснять", — говорят они. До меня потом дошло, что хейт-спич — это где я украинских нацистов называю нацистами. Это, очевидно хейт-спич, нацисты это не одобряют", — поделился Пучков.

При этом публицист заверил, что блокировка канала по большому счёту не вызвала у него "никаких страданий". За полтора года до этого он перенёс основную часть контента на отечественные ресурсы.