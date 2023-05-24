Гоблин Пучков: YouTube закрыл мой канал, когда я назвал нацистов — нацистами
Блогер Дмитрий Гоблин Пучков в интервью радио "Комсомольская правда" рассказал, что его канал на YouTube заблокировали за видео, в котором он назвал украинских нацистов — нацистами.
Он признался, что намеренно избегал темы специальной военной операции, но это не помогло. Причину блокировки администрация видеохостинга отыскала там, где он совсем не ожидал.
"<...> Они, типа, в лекции профессора Санкт-Петербургского университета – у вас там хейт-спич. "Где?" — "А мы не обязаны объяснять", — говорят они. До меня потом дошло, что хейт-спич — это где я украинских нацистов называю нацистами. Это, очевидно хейт-спич, нацисты это не одобряют", — поделился Пучков.
При этом публицист заверил, что блокировка канала по большому счёту не вызвала у него "никаких страданий". За полтора года до этого он перенёс основную часть контента на отечественные ресурсы.
Напомним, YouTube удалил канал переводчика и публициста Дмитрия Гоблина Пучкова ещё в августе 2022 года. В тексте сообщения видеохостинга говорилось, что была проведена проверка, в ходе которой обнаружилось нарушение правил сообщества. Позже в Google заявили о вынесении Гоблину "трёх страйков" за контент, который якобы "отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия".
VK / Дмитрий Пучков