Гоблин Пучков — о поставках F-16 Киеву: Оружие дают, чтобы опрокинуть Россию

Российский писатель, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков заявил, что, накачивая Украину вооружением, Запад преследует лишь одну цель — уничтожить Россию и разорвать её на куски. Как отметил Пучков в эфире радио "Комсомольская правда", нашей стране приходится быть антизападной, иначе "убьют и сожрут".

"Они уже не таясь про это говорят. Вон только-только неуспех в этом Бахмуте — F-16 даём! Совершенно непонятно, что изменят эти F-16 на поле боя в количестве там 30 штук, которые хотят дать, совершенно непонятно, но оружие дают и дают. Боеприпасы гонят, деньги вливают! Для чего? Для того, чтобы опрокинуть Российскую Федерацию, уничтожить её, как государство, порвать на куски и завладеть ресурсами", — сказал он.

Рассуждая о том, зачем большевики запасались миллионами тонн снарядов и бомб, публицист предположил, что они "чего-то знали" и "были поумнее".