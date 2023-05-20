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20 мая, 14:28

Жители Гааги вышли на демонстрацию за мир и против поставок оружия Украине

В Гааге прошла массовая демонстрация. Участники акции выступили в поддержку мира и против поставок оружия Украине. Сотни граждан прошли по городу с нидерландскими и белыми флагами, сделав, в частности, остановку у посольств РФ и Украины.

"Очень много событий сейчас происходит вокруг России и Украины, распространяется много пропаганды, и нас хотят заставить поверить, что РФ в данной ситуации является злом. Но я так не думаю", — отметила в беседе с ТАСС одна из организаторов акции — Хилда Слофстра, представляющая нидерландское отделение движения Worldwide Demonstration.

Подобные акции проводятся раз в несколько месяцев в различных городах и странах. До этого они состоялись, в частности, в Австрии, Бельгии, Германии. В сегодняшней демонстрации приняли участие и несколько россиян, которые вышли на улицы Гааги с флагами РФ. Участники акции призвали не направлять оружие на Украину.

Митинг против НАТО и фашизма на Украине прошёл в Афинах

Митинг против НАТО и фашизма на Украине прошёл в Афинах

Ранее сообщалось, что жители Сиднея вышли на митинг в поддержку России и против НАТО. Также они выступили за свободу находящегося в тюрьме в Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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ТАСС / EPA / PHIL NIJHUIS

Иван Косицын
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