Жители Гааги вышли на демонстрацию за мир и против поставок оружия Украине

В Гааге прошла массовая демонстрация. Участники акции выступили в поддержку мира и против поставок оружия Украине. Сотни граждан прошли по городу с нидерландскими и белыми флагами, сделав, в частности, остановку у посольств РФ и Украины.

"Очень много событий сейчас происходит вокруг России и Украины, распространяется много пропаганды, и нас хотят заставить поверить, что РФ в данной ситуации является злом. Но я так не думаю", — отметила в беседе с ТАСС одна из организаторов акции — Хилда Слофстра, представляющая нидерландское отделение движения Worldwide Demonstration.

Подобные акции проводятся раз в несколько месяцев в различных городах и странах. До этого они состоялись, в частности, в Австрии, Бельгии, Германии. В сегодняшней демонстрации приняли участие и несколько россиян, которые вышли на улицы Гааги с флагами РФ. Участники акции призвали не направлять оружие на Украину.