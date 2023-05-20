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20 мая, 11:55

Жители австралийского Сиднея вышли на митинг в поддержку России и против НАТО

В австралийском городе Сиднее состоялся массовый митинг. Его участники выступили в поддержку России, против НАТО, войн и за свободу находящегося в тюрьме в Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В Сети появились кадры с акции, а вот официальные австралийские СМИ не освещали демонстрацию.

Митинг в поддержку РФ и против НАТО прошёл в Сиднее. Видео © Twitter / ricwe123

Участники митинга шествовали по городу с российскими флагами и лозунгами. Некоторые даже надели футболки с символом Z. Колонна несла транспаранты с призывами к свободе слова и против лжи, ведущей к войнам. Перед демонстрантами возле здания компании Google выступил отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон, который оспаривает решение лондонского суда об экстрадиции сына в США. Предстал Шиптон в меховой шапке-ушанке.

Отец Джулиана Ассанжа в шапке-ушанке выступает на митинге в Сиднее. Фото © Twitter / Chriscoveries

Отец Джулиана Ассанжа в шапке-ушанке выступает на митинге в Сиднее. Фото © Twitter / Chriscoveries

Через ретранслятор по мобильной связи также выступил "австралийский казак" Семён Бойков, пишет РИА "Новости". С декабря 2022 год он находится в убежище российского генконсульства в Сиднее из-за преследования со стороны полиции. Он подчеркнул, что в митинге приняли участие минимум три тысячи человек. По его словам, жители Австралии видят, что РФ делает для Ассанжа больше, чем их власти.

"Многие свободные граждане Запада видят в России последний оплот, защиту от глобализации. Именно поэтому австралийские граждане гордо несут в руках российский триколор и поддерживают Россию", — добавил Бойков.

Митинг против НАТО и фашизма на Украине прошёл в Афинах

Митинг против НАТО и фашизма на Украине прошёл в Афинах

Ранее жители Лейпцига и других городов ФРГ вновь вышли на митинги против действий НАТО. По мнению участников очередной акции, Берлин — это марионетка Вашингтона. Протестующие призвали пересмотреть политику в отношении Украины.

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Twitter / ricwe123

Светлана Оперук
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