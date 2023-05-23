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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 09:47
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Песков: Передача Киеву современных истребителей не изменит ход СВО

Передача Украине западных истребителей, как и поставки другого современного оружия, не переломит ход специальной военной операции. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, обеспечение Киева вооружением идёт по спирали, поэтому передаваемые образцы становятся всё современнее. Так Запад подошёл и к истребителям F-16, о которых сейчас безустанно говорят "хозяева" Украины и в самой Незалежной.

"Но, как и все остальные виды вооружений, это (передача истребителей. — Прим. Лайфа) не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте", — подчеркнул представитель Кремля.

Военный эксперт раскрыл манёвр Запада для возможности поставок Киеву F-16
Военный эксперт раскрыл манёвр Запада для возможности поставок Киеву F-16

Как сообщал Лайф, ранее стало известно о готовности Запада передать Украине F-16. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель сможет поставить истребители Киеву уже скоро. При этом не все страны Евросоюза согласны передать ВСУ свои самолёты. А министр ВВС США Фрэнк Кендалл и вовсе отметил, что в F-16 на Украине нет особого смысла.

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Unsplash

Александр Юнашев
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