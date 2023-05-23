Песков: Передача Киеву современных истребителей не изменит ход СВО

Передача Украине западных истребителей, как и поставки другого современного оружия, не переломит ход специальной военной операции. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, обеспечение Киева вооружением идёт по спирали, поэтому передаваемые образцы становятся всё современнее. Так Запад подошёл и к истребителям F-16, о которых сейчас безустанно говорят "хозяева" Украины и в самой Незалежной.