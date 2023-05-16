YouTube удалил канал радио "Комсомольская правда" с 500 тысячами подписчиков
Видеохостинг YouTube удалил канал радио "Комсомольская правда". Аккаунт насчитывал более полумиллиона подписчиков.
YouTube удалил канал радио "Комсомольская правда". Скриншот © YouTube
"Мы никогда не нарушали правила данной платформы. Но компания назло здравому смыслу по щелчку пальцев уничтожила аккаунт одной из главных радиостанций России", — говорится в телеграм-канале радиостанции.
Ранее Лайф рассказывал, что неизвестные хакеры взломали ютуб-канал российского издания "Вечерняя Москва" и разместили там мошенническую рекламу криптовалюты.
Обложка ©
Unsplash