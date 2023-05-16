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16 мая, 15:55

YouTube удалил канал радио "Комсомольская правда" с 500 тысячами подписчиков

Видеохостинг YouTube удалил канал радио "Комсомольская правда". Аккаунт насчитывал более полумиллиона подписчиков.

YouTube удалил канал радио "Комсомольская правда". Скриншот © YouTube

YouTube удалил канал радио "Комсомольская правда". Скриншот © YouTube

"Мы никогда не нарушали правила данной платформы. Но компания назло здравому смыслу по щелчку пальцев уничтожила аккаунт одной из главных радиостанций России", — говорится в телеграм-канале радиостанции.

Ранее Лайф рассказывал, что неизвестные хакеры взломали ютуб-канал российского издания "Вечерняя Москва" и разместили там мошенническую рекламу криптовалюты.

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Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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