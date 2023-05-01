КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 09:53

Хакеры взломали YouTube-канал "Вечерней Москвы" и запустили рекламу биткоинов

В воскресенье, 30 апреля, неизвестные хакеры взломали ютуб-канал редакции газеты "Вечерняя Москва". Как сообщает издание, там разместили мошенническую рекламу криптовалюты.

Канал газеты переименовали и назвали Tesla Global. Там запустили несколько трансляций с американским миллиардером Илоном Маском, который говорил о криптовалюте. Под роликами разместили ссылки, которые якобы ведут на получение биткоинов.

"На текущий момент технические специалисты "Вечерней Москвы" работают над решением проблемы", — отметили в редакции.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подвергся массированной хакерской атаке.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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