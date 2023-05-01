Хакеры взломали YouTube-канал "Вечерней Москвы" и запустили рекламу биткоинов
В воскресенье, 30 апреля, неизвестные хакеры взломали ютуб-канал редакции газеты "Вечерняя Москва". Как сообщает издание, там разместили мошенническую рекламу криптовалюты.
Канал газеты переименовали и назвали Tesla Global. Там запустили несколько трансляций с американским миллиардером Илоном Маском, который говорил о криптовалюте. Под роликами разместили ссылки, которые якобы ведут на получение биткоинов.
"На текущий момент технические специалисты "Вечерней Москвы" работают над решением проблемы", — отметили в редакции.
Ранее Лайф рассказывал о том, что сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подвергся массированной хакерской атаке.
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