Суд обязал Google разблокировать YouTube-канал "Спас"
Арбитражный суд Москвы обязал структуры Google разблокировать YouTube-канал "Спас", следует из опубликованной резолютивной части решения инстанции. Иск был подан некоммерческой организацией "Фонд православного телевидения".
Суд признал недействительным отказ ответчиков — американской Google LLC и российского ООО "Гугл" — от условий использования сайта, размещённых на youtube.com. Более того, была назначена неустойка в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения, которая начнёт действовать на пятый день после его вступления в силу.
Причём еженедельно она будет увеличиться в два раза, однако за девять месяцев сумма не должна составить более миллиарда рублей. Если же за этот срок решение не будет исполнено, ограничение будет снято.
Напомним, страница телеканала "Спас" на видеохостинге YouTube была заблокирована 16 марта 2022 года. На него было подписано более одного миллиона человек. В тот же день Роскомнадзор потребовал снять ограничения "в максимально короткие сроки".
Shutterstock