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10 марта, 17:43

Суд обязал Google разблокировать YouTube-канал "Спас"

Арбитражный суд Москвы обязал структуры Google разблокировать YouTube-канал "Спас", следует из опубликованной резолютивной части решения инстанции. Иск был подан некоммерческой организацией "Фонд православного телевидения".

Суд признал недействительным отказ ответчиков — американской Google LLC и российского ООО "Гугл" — от условий использования сайта, размещённых на youtube.com. Более того, была назначена неустойка в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения, которая начнёт действовать на пятый день после его вступления в силу.

Причём еженедельно она будет увеличиться в два раза, однако за девять месяцев сумма не должна составить более миллиарда рублей. Если же за этот срок решение не будет исполнено, ограничение будет снято.

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Напомним, страница телеканала "Спас" на видеохостинге YouTube была заблокирована 16 марта 2022 года. На него было подписано более одного миллиона человек. В тот же день Роскомнадзор потребовал снять ограничения "в максимально короткие сроки".

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Матвей Константинов
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