Суд обязал Google разблокировать YouTube-канал "Спас"

Арбитражный суд Москвы обязал структуры Google разблокировать YouTube-канал "Спас", следует из опубликованной резолютивной части решения инстанции. Иск был подан некоммерческой организацией "Фонд православного телевидения".

Суд признал недействительным отказ ответчиков — американской Google LLC и российского ООО "Гугл" — от условий использования сайта, размещённых на youtube.com. Более того, была назначена неустойка в 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения, которая начнёт действовать на пятый день после его вступления в силу.

Причём еженедельно она будет увеличиться в два раза, однако за девять месяцев сумма не должна составить более миллиарда рублей. Если же за этот срок решение не будет исполнено, ограничение будет снято.