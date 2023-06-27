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27 июня, 07:49

YouTube повторно заблокировал канал издания Ura.ru

YouTube во второй раз заблокировал канал интернет-издания Ura.ru. Об этом наши коллеги сообщают на своём сайте во вторник, 27 июня. Редакция расценивает произошедшее как акт цензуры.

"В объяснении платформы говорится, что наш канал якобы серьёзно нарушал правила YouTube. Однако мы добросовестно выполняли свою работу: непредвзято рассказывали зрителям о том, что происходит в России и мире", заявил редактор канала Ura.ru Михаил Титов.

Первый основной канал издания на YouTube был заблокирован ещё месяц назад. Тогда редакция "переехала" на резервный аккаунт, но и он, как стало известно сегодня, был подвержен санкциям со стороны платформы.

Глава ИРИ назвал две возможные причины блокировки YouTube в России

Глава ИРИ назвал две возможные причины блокировки YouTube в России

Ранее сообщалось, что российский телеканал "360" стал рекордсменом по количеству блокировок на YouTubе. СМИ создаёт новый аккаунт каждый месяц, а Google продолжает закрывать доступ к странице.

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Ana Bernardo / Unsplash

Марина Калегина
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