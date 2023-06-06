Глава ИРИ назвал две возможные причины блокировки YouTube в России

Видеохостинг YouTube заблокируют в России в двух случаях: если сервис сам решит уйти или нарушит законодательство РФ. Такое предположение высказал глава Института развития интернета Алексей Гореславский в беседе с РБК.

"Если вдруг YouTube в России будет закрыт, то это может случиться по двум причинам, на мой взгляд: либо по решению самого сервиса, либо из-за нарушения им российского законодательства. Исходя из логики, которую всегда исповедовали Google и YouTube, уходить откуда-то самому — это последнее решение, которое они могут и хотят принимать", — сказал он.

По словам Гореславского, уходить самостоятельно не в интересах бизнеса, а также не в пользу фактора владения данными, которые оставляют пользователи YouTube: по словам главы ИРИ, такие вещи бесценны, их невозможно компенсировать.