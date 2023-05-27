Агентство Ura.ru сообщило о блокировке своего канала на YouTube

Канал Ura.ru на платформе YouTube, принадлежащей Google, был заблокирован без возможности восстановления. Причиной стало получение третьего страйка на канале с формулировкой "нарушение правил".

"Google удалил наш канал на YouTube с 85 тысячами подписчиков за видео про референдумы в новых регионах России. Первый страйк мы получили 3 мая за прошлогоднее видео с заявлением администрации Херсонской области о проведении референдума о вхождении в состав РФ. Второй — 12 мая за видео с рассказом о том, что изменится в ЛНР и ДНР после референдумов о присоединении к России. Там не было жёстких кадров или призывов, только заявления чиновников и факты. Третий страйк и автоматическую блокировку мы получили сегодня с формулировкой "нарушение правил", — сообщил Михаил Титов, редактор канала Ura.ru.

Титов подчеркнул, что канал показывал зрителям интересные новости о мире, передавал важные заявления, которые могли повлиять на жизнь граждан России, а вечером освещал главные события дня. Репертуар канала был широким и включал в себя, например, медицинские и юридические консультации или советы о том, как не повздорить за новогодним столом с близкими людьми. Редактор добавил, что на YouTube уже создан новый канал, куда будут и дальше выкладываться видео.