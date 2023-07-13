В ОП объяснили "рассинхрон" на саммите НАТО в Вильнюсе

Изначально план саммита НАТО в Вильнюсе был совершенно другим: Запад предполагал, что встреча пройдёт на фоне "успехов" контрнаступления Украины, на фоне демонстрации "победы Запада" над русскими, однако Киев не смог продемонстрировать своим "кредиторам" никаких результатов. Об этом в эфире ток-шоу "Дайте сказать" рассказал член Общественной палаты России Никита Данюк.

"И в данном случае им (НАТО. — Прим. Лайфа) срочно нужно было менять информационный фон проведения этого саммита. Потому что, как я уже говорил, должен был он проходить на фоне демонстрации мощи и победы Запада над русскими, над русской армией. В итоге не получилось ничего", — отметил он.

Член Общественной палаты России Никита Данюк в эфире ток-шоу "Дайте сказать". Видео © Vk.com / "Дайте сказать"

Данюк оценил шансы Украины на вступление в НАТО на этом саммите в 1% — и то в случае, если бы ВСУ продемонстрировали успехи на поле боя: неспроста американские генералы и дипломаты настойчиво напоминали Киеву, что необходимое оружие уже поставлено, дата — а именно саммит в Вильнюсе — определена. Также, по словам члена ОП, было "накачано" украинское общество: им заявляли, что "русские бегут" и скоро победа.

"И представляете, какой уровень рассинхрона, какая диспозиция сейчас у западных чиновников, когда они поставили свой политический капитал, свой авторитет, своё уважение перед всем миром, а Украина не продемонстрировала ничего", — заключил эксперт.