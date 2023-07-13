В ОП назвали поставку кассетных бомб США Украине актом геноцида

Член Общественной палаты России Никита Данюк назвал актом геноцида решение западных стран снабдить Украину кассетными бомбами. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Дайте сказать".

Член Общественной палаты России Никита Данюк в эфире ток-шоу "Дайте сказать". Видео © VK / "Дайте сказать"

"Тут есть несколько составляющих и даже маленькая, лично моя собственная конспирологическая версия. Но начну с такой базы, нормальной базы. Первое. У ВСУ просто не хватает снарядов. Они поставлены в ситуацию, когда должны демонстрировать результаты контрнаступления в условиях отсутствия авиации", — заявил Данюк.

Второй очень важный момент — Запад просто не очень спешит давать эту авиацию. Не исключено, что дело в стоимости, ведь лучше продать, например, Иордании старые F-16, чем отдавать их Украине, ведь их всё равно собьют. Кроме того, отметил эксперт, ощущается ещё и сильный снарядный голод.

"Дело в том, что артиллерия, которой до сих пор пользуется Украина, в основном, несмотря на западные поставки, во многом построена на советской военной технике и на снарядах. Естественно, нынешняя Украина не может [заменить] этот снарядный голод своим производством, которого фактически нет", — пояснил он.

К слову, проблемы есть и с западным наполнением. Как выяснилось, спустя более чем 500 дней специальной военной операции все европейские склады, которые могли бы помочь избавить Украину от снарядного голода, пусты. Промышленность Европы не справилась с таким интенсивным применением артиллерии и артиллерийских снарядов, отметил он.

"Что делать? Есть задача продемонстрировать успехи. Нет авиации, снарядный голод. Остаются кассетные боеприпасы, которые действительно есть у американцев. Много. Которые действительно в первую очередь опасны для гражданского населения, потому что это на самом деле такой акт геноцида прямой, потому что применять кассетные боеприпасы в условиях атаки на наши оборонительные рубежи — они не сильно помогут. А вот неразорвавшиеся снаряды или кассеты те самые, которые остаются на десятилетия, могут стать опасностью для мирных людей", — заключил Данюк.