В ОП назвали поставку кассетных бомб США Украине актом геноцида
Данюк увидел акт геноцида в планах Запада поставить Украине кассетные бомбы
Член Общественной палаты России Никита Данюк назвал актом геноцида решение западных стран снабдить Украину кассетными бомбами. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Дайте сказать".
Член Общественной палаты России Никита Данюк в эфире ток-шоу "Дайте сказать". Видео © VK / "Дайте сказать"
"Тут есть несколько составляющих и даже маленькая, лично моя собственная конспирологическая версия. Но начну с такой базы, нормальной базы. Первое. У ВСУ просто не хватает снарядов. Они поставлены в ситуацию, когда должны демонстрировать результаты контрнаступления в условиях отсутствия авиации", — заявил Данюк.
Второй очень важный момент — Запад просто не очень спешит давать эту авиацию. Не исключено, что дело в стоимости, ведь лучше продать, например, Иордании старые F-16, чем отдавать их Украине, ведь их всё равно собьют. Кроме того, отметил эксперт, ощущается ещё и сильный снарядный голод.
"Дело в том, что артиллерия, которой до сих пор пользуется Украина, в основном, несмотря на западные поставки, во многом построена на советской военной технике и на снарядах. Естественно, нынешняя Украина не может [заменить] этот снарядный голод своим производством, которого фактически нет", — пояснил он.
К слову, проблемы есть и с западным наполнением. Как выяснилось, спустя более чем 500 дней специальной военной операции все европейские склады, которые могли бы помочь избавить Украину от снарядного голода, пусты. Промышленность Европы не справилась с таким интенсивным применением артиллерии и артиллерийских снарядов, отметил он.
"Что делать? Есть задача продемонстрировать успехи. Нет авиации, снарядный голод. Остаются кассетные боеприпасы, которые действительно есть у американцев. Много. Которые действительно в первую очередь опасны для гражданского населения, потому что это на самом деле такой акт геноцида прямой, потому что применять кассетные боеприпасы в условиях атаки на наши оборонительные рубежи — они не сильно помогут. А вот неразорвавшиеся снаряды или кассеты те самые, которые остаются на десятилетия, могут стать опасностью для мирных людей", — заключил Данюк.
Полный выпуск "Дайте сказать" с Никитой Данюком можно посмотреть "ВКонтакте", а на YouTube, увы, уже нельзя — недавно видеохостинг без объяснения причин заблокировал аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждают с экспертами самые важные события в стране и мире.
Как уже рассказывал Лайф, 7 июля американские власти объявили о решении выделить Киеву очередной пакет военной помощи, в который также попали и кассетные боеприпасы. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что ещё недавно в США называли их применение военным преступлением. 11 июля сообщалось, что Украина нанесла удар кассетными бомбами по городу Токмаку в Запорожье. При этом в самом Киеве заявили, что снаряды ещё даже не использовались.
VK / "Дайте сказать"