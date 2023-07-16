Путин рассказал, будет ли Россия использовать кассетные боеприпасы в ходе СВО

Россия оставляет за собой право на использование кассетных боеприпасов в ответ на их применение украинской стороной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Глава государства напомнил, что Россия обладает достаточными запасами различного рода кассетных боеприпасов, которые до сих пор не применялись в ходе специальной военной операции. По его словам, у Москвы просто не было такой необходимости, даже несмотря на "известную нехватку в определённый период времени".

"Но, конечно, если они (кассетные боеприпасы. — Прим. Лайфа) будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", — подчеркнул российский лидер.