Путин рассказал, будет ли Россия использовать кассетные боеприпасы в ходе СВО
Путин: РФ оставит право использовать кассетные боеприпасы как зеркальную меру
Президент России Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Россия оставляет за собой право на использование кассетных боеприпасов в ответ на их применение украинской стороной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.
Глава государства напомнил, что Россия обладает достаточными запасами различного рода кассетных боеприпасов, которые до сих пор не применялись в ходе специальной военной операции. По его словам, у Москвы просто не было такой необходимости, даже несмотря на "известную нехватку в определённый период времени".
"Но, конечно, если они (кассетные боеприпасы. — Прим. Лайфа) будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, президент также заявил, что США поставляют Украине кассетные боеприпасы из-за общей нехватки снарядов, а не от хорошей жизни.
Как сообщал Лайф, 7 июля стало известно о планах США выделить Киеву очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. 13 июля Пентагон подтвердил передачу снарядов Украине. При этом не вся политическая общественность одобрила такой шаг. Например, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл применение этих бомб военным преступлением.