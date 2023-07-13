Уже доставлены: Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов
Пентагон: Кассетные боеприпасы США уже доставлены на Украину
Кассетные боеприпасы, выделенные США Киеву в рамках военной помощи, уже доставлены на Украину. Об этом журналистам сообщил директор операций объединённого штаба Пентагона Дуглас Симс, отвечая на соответствующий вопрос.
"Наши кассетные боеприпасы уже там", — объявил Симс.
Напомним, 7 июля США объявили о планах выделить ВСУ очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением. 11 июля стало известно, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку в Запорожской области. В ответ на это зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Москве следует "расчехлить" свои арсеналы.
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