Путин напомнил, что власти США называли преступлением использование кассетных бомб

К поставкам американских кассетных боеприпасов Украине нужно относиться как к преступлению, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что именно так представители администрации США ранее характеризовали их использование.

"Оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", — сказал он журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".