Путин напомнил, что власти США называли преступлением использование кассетных бомб
Путин: К поставкам кассетных боеприпасов ВСУ нужно относиться как к преступлению
К поставкам американских кассетных боеприпасов Украине нужно относиться как к преступлению, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что именно так представители администрации США ранее характеризовали их использование.
"Оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад, когда было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", — сказал он журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Путин назвал преступлением поставку Украине кассетных боеприпасов. Видео © Telegram / "ЗАРУБИН"
Напомним, 7 июля Пентагон объявил, что в новый пакет военной помощи Украине войдут, помимо прочего, кассетные боеприпасы. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что представители американской администрации называли их применение военным преступлением. Причём ВСУ уже используют такие снаряды: 11 июля противник ударил ими по Токмаку Запорожской области, а сегодня, 16 июля, — по Луганску.
kremlin.ru