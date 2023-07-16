ВСУ ударили по Луганску кассетными бомбами, сообщили в ЛНР
Марочко: ВСУ нанесли удар по Луганску, предположительно, кассетными боеприпасами
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Луганску, предположительно, кассетными боеприпасами. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Ориентировочно в 10:00 мск на юго-западе города Луганска жители услышали работу ПВО (средств противовоздушной обороны. — Прим. Лайфа), затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно", — приводит слова Марочко ТАСС.
Подполковник предположил, что это была дальнобойная ракета с кассетной частью.
Напомним, 7 июля США объявили о планах выделить ВСУ очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл их применение военным преступлением. 11 июля стало известно, что ВСУ ударили кассетными бомбами по городу Токмаку в Запорожской области. В ответ на это зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Москве следует "расчехлить" свои арсеналы.
Anadolu Agency via Getty Images / Muhammed Enes Yildirim