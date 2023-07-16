ВСУ ударили по Луганску кассетными бомбами, сообщили в ЛНР

"Ориентировочно в 10:00 мск на юго-западе города Луганска жители услышали работу ПВО (средств противовоздушной обороны. — Прим. Лайфа), затем были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно", — приводит слова Марочко ТАСС.