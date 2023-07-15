Илон Маск уличил США в лицемерии из-за поставки кассетных бомб Украине
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск осудил США за решение передать ВСУ кассетные боеприпасы и предупредил о негативных последствиях этого шага. Миллиардер обратил внимание на то, что Вашингтон "всегда осуждал как зло" тех, кто использует такие бомбы, а теперь сам вооружает ими ВСУ.
"Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие. Ничего хорошего из этого не выйдет", — поделился выводом американский предприниматель в своём твиттере.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже напомнила, что совсем недавно Вашингтон называл применение этих бомб военным преступлением. 13 июля стало известно, что кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину.
ТАСС / AP / Michel Euler