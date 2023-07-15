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15 июля, 15:48

Илон Маск уличил США в лицемерии из-за поставки кассетных бомб Украине

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск осудил США за решение передать ВСУ кассетные боеприпасы и предупредил о негативных последствиях этого шага. Миллиардер обратил внимание на то, что Вашингтон "всегда осуждал как зло" тех, кто использует такие бомбы, а теперь сам вооружает ими ВСУ.

"Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие. Ничего хорошего из этого не выйдет", — поделился выводом американский предприниматель в своём твиттере.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже напомнила, что совсем недавно Вашингтон называл применение этих бомб военным преступлением. 13 июля стало известно, что кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину.

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ТАСС / AP / Michel Euler

Андрей Бражников
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