ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июля 2023, 15:48
5539

Илон Маск уличил США в лицемерии из-за поставки кассетных бомб Украине

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск осудил США за решение передать ВСУ кассетные боеприпасы и предупредил о негативных последствиях этого шага. Миллиардер обратил внимание на то, что Вашингтон "всегда осуждал как зло" тех, кто использует такие бомбы, а теперь сам вооружает ими ВСУ.

"Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие. Ничего хорошего из этого не выйдет", — поделился выводом американский предприниматель в своём твиттере.

В Конгрессе США не одобрили поправку о запрете передачи кассетных снарядов ВСУ
В Конгрессе США не одобрили поправку о запрете передачи кассетных снарядов ВСУ

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже напомнила, что совсем недавно Вашингтон называл применение этих бомб военным преступлением. 13 июля стало известно, что кассетные боеприпасы уже доставлены на Украину.

BannerImage

ТАСС / AP / Michel Euler

Андрей Бражников
  • Новости
  • Илон Маск
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar