Илон Маск уличил США в лицемерии из-за поставки кассетных бомб Украине

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск осудил США за решение передать ВСУ кассетные боеприпасы и предупредил о негативных последствиях этого шага. Миллиардер обратил внимание на то, что Вашингтон "всегда осуждал как зло" тех, кто использует такие бомбы, а теперь сам вооружает ими ВСУ.