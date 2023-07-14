Регион

Уведомления отключены

14 июля, 06:32

В Конгрессе США не одобрили поправку о запрете передачи кассетных снарядов ВСУ

Палата представителей американского Конгресса не одобрила поправку к проекту оборонного бюджета, которая предусматривает запрет передачи кассетных снарядов Украине. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Поправка была предложена членом Палаты представителей и республиканкой от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Согласно итогам, за неё высказалось 147 законодателей, а против — почти вдвое больше — 276. Кроме того, также было отказано в поправке по дальнейшему субсидированию стран НАТО, оборонные расходы которых составляют менее 2% их ВВП.

На Украине недовольны конкуренцией за деньги Запада

На Украине недовольны конкуренцией за деньги Запада

Как уже рассказывал Лайф, Марджори Тейлор Грин ранее предложила внести поправки в оборонный бюджет США на следующий год, предусматривающие прекращение финансирования Киева до дипломатического завершения конфликта с Россией. Кроме того, она сообщила о внесении поправки, запрещающей передачу украинской армии истребителей F-16 и ракет большей дальности.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров