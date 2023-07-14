В Конгрессе США не одобрили поправку о запрете передачи кассетных снарядов ВСУ
Палата представителей американского Конгресса не одобрила поправку к проекту оборонного бюджета, которая предусматривает запрет передачи кассетных снарядов Украине. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Поправка была предложена членом Палаты представителей и республиканкой от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Согласно итогам, за неё высказалось 147 законодателей, а против — почти вдвое больше — 276. Кроме того, также было отказано в поправке по дальнейшему субсидированию стран НАТО, оборонные расходы которых составляют менее 2% их ВВП.
Как уже рассказывал Лайф, Марджори Тейлор Грин ранее предложила внести поправки в оборонный бюджет США на следующий год, предусматривающие прекращение финансирования Киева до дипломатического завершения конфликта с Россией. Кроме того, она сообщила о внесении поправки, запрещающей передачу украинской армии истребителей F-16 и ракет большей дальности.
ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS