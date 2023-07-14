В Конгрессе США не одобрили поправку о запрете передачи кассетных снарядов ВСУ

Поправка была предложена членом Палаты представителей и республиканкой от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Согласно итогам, за неё высказалось 147 законодателей, а против — почти вдвое больше — 276. Кроме того, также было отказано в поправке по дальнейшему субсидированию стран НАТО, оборонные расходы которых составляют менее 2% их ВВП.