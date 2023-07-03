На Украине недовольны конкуренцией за деньги Запада

Министр финансов Украины Сергей Марченко возмутился, что Киев вынужден конкурировать с многосторонними банками развития ради денежных траншей от стран Запада. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Политик посетовал, что прошли времена, когда Украина легко получала иностранное финансирование. Теперь банки не идут навстречу Киеву и, более того, сами вступают в схватку за получение денег от правительств стран-доноров. По словам Марченко, приходится прилагать немало усилий в такой конкуренции.

"Вы используете наши проблемы, чтобы привлечь внимание к увеличению вашего основного капитала", — возмутился украинский чиновник.

Он пояснил, что основная часть из 23 миллиардов долларов, которые выделил Всемирный банк за последний год, оказалась грантовым финансированием от США. Однако Украина настаивает на прямом получении денег от Вашингтона, подчеркнул Марченко.