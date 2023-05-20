Украинские дипломаты боятся остаться без финансирования уже этой осенью

МИД Украины в октябре может лишиться финансирования. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Андрей Мельник в эфире национального телемарафона "Единые новости".

"У нас не хватает финансирования. Хочется верить, что правительство поддержит просьбу нашего министра увеличить финансирование Министерства иностранных дел, которое недофинансировано практически на треть. Если этого не будет сделано, то где-то в октябре МИД останется без финансирования", — сообщил Мельник.

Он также заявил о необходимости расширения числа дипучреждений, в том числе в Азии, Африке и Латинской Америке.