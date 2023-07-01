Конгрессвумен Грин призвала прекратить финансировать Киев до завершения конфликта

Член американского Конгресса Марджори Тейлор Грин предложила внести поправки в оборонный бюджет США на следующий год, которые предусматривают прекращение финансирования Украины до дипломатического завершения конфликта. Об этом она сообщила на своей странице в "Твиттере".

"В целях достижения мира я также внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое урегулирование военного конфликта", — заявила конгрессвумен.

Грин также сообщила о внесении поправки в закон США о финансировании национальной обороны, которая запрещает передачу Киеву истребителей F-16 и ракет большей дальности. Конгрессвумен заявила, что Вашингтон должен добиваться мира, "а не финансировать войну".