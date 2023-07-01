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1 июля, 00:26

Конгрессвумен Грин призвала прекратить финансировать Киев до завершения конфликта

<p>Член американского Конгресса Марджори Тейлор Грин. Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW</p>

Член американского Конгресса Марджори Тейлор Грин. Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Член американского Конгресса Марджори Тейлор Грин предложила внести поправки в оборонный бюджет США на следующий год, которые предусматривают прекращение финансирования Украины до дипломатического завершения конфликта. Об этом она сообщила на своей странице в "Твиттере".

"В целях достижения мира я также внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое урегулирование военного конфликта", — заявила конгрессвумен.

Грин также сообщила о внесении поправки в закон США о финансировании национальной обороны, которая запрещает передачу Киеву истребителей F-16 и ракет большей дальности. Конгрессвумен заявила, что Вашингтон должен добиваться мира, "а не финансировать войну".

Стало известно об исчерпании Украиной квоты во Всемирном банке

Стало известно об исчерпании Украиной квоты во Всемирном банке

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) планирует предоставить Украине второй транш в размере 890 млн долларов в рамках механизма расширенного кредитования, который был утверждён в марте. О принятом решении сообщил Совет исполнительных директоров организации.

Оксана Попова
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