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29 июня, 20:56

МВФ одобрил перевод Украине нового транша на $890 млн

МВФ немедленно выделит Украине второй транш финансовой помощи на $890 млн

Международный валютный фонд (МВФ) планирует предоставить Украине второй транш в размере 890 млн долларов в рамках механизма расширенного кредитования, который был утверждён в марте. О принятом решении сообщил Совет исполнительных директоров организации, опубликовав соответствующее заявление.

"Совет исполнительных директоров МВФ завершил сегодня первый обзор механизма расширенного кредитования (EFE) для Украины. Итоги первого обзора позволяют руководству немедленно выделить сумму в размере 663,9 млн SDR [специальные права заимствования], равную примерно $890 млн", — указано в заявлении.

Глобальный Юг разгневан из-за очередной помощи МВФ Украине, пишут СМИ

Глобальный Юг разгневан из-за очередной помощи МВФ Украине, пишут СМИ

Напомним, в марте Международный валютный фонд подтвердил, что предварительно договорился с Украиной о выдаче ей кредита на сумму 15,6 млрд долларов сроком на четыре года на ряд "макроэкономических и финансовых мер".

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Анатолий Симоненко
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