МВФ одобрил перевод Украине нового транша на $890 млн

Международный валютный фонд (МВФ) планирует предоставить Украине второй транш в размере 890 млн долларов в рамках механизма расширенного кредитования, который был утверждён в марте. О принятом решении сообщил Совет исполнительных директоров организации, опубликовав соответствующее заявление.

"Совет исполнительных директоров МВФ завершил сегодня первый обзор механизма расширенного кредитования (EFE) для Украины. Итоги первого обзора позволяют руководству немедленно выделить сумму в размере 663,9 млн SDR [специальные права заимствования], равную примерно $890 млн", — указано в заявлении.