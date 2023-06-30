Стало известно об исчерпании Украиной квоты во Всемирном банке
РИА "Новости": Украина исчерпала свою квоту во Всемирном банке
На данный момент Украина исчерпала весь лимит во Всемирном банке (ВБ). Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в российской дирекции группы ВБ, финансируют Киев сейчас за счёт гарантий стран-доноров и грантов.
"Украина уже полностью выбрала свою страновую квоту во Всемирном банке. Поэтому все новые проекты будут финансироваться за счёт грантов либо гарантий стран-доноров", — пояснил источник.
В большей степени поручителями для Киева выступают страны Европейского союза и "Большой семёрки", добавил он.
Ранее стало известно, что Киев получил $1,5 млрд кредита от Всемирного банка (ВБ) под гарантии японского правительства. Средства выделены на "поддержку реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчётности расходования государственных ресурсов".
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