Стало известно об исчерпании Украиной квоты во Всемирном банке

На данный момент Украина исчерпала весь лимит во Всемирном банке (ВБ). Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в российской дирекции группы ВБ, финансируют Киев сейчас за счёт гарантий стран-доноров и грантов.

"Украина уже полностью выбрала свою страновую квоту во Всемирном банке. Поэтому все новые проекты будут финансироваться за счёт грантов либо гарантий стран-доноров", — пояснил источник.

В большей степени поручителями для Киева выступают страны Европейского союза и "Большой семёрки", добавил он.