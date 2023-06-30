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30 июня, 03:59

Всемирный банк предоставил Киеву кредит на $1,5 млрд под гарантии Японии

Всемирный банк выделил Киеву кредит на $1,5 млрд под гарантии Японии

Киев получил $1,5 млрд кредита от Всемирного банка (ВБ) под гарантии японского правительства. Соответствующее решение принял Совет директоров ВБ.

По данным пресс-службы банка, средства кредита пойдут на восстановление домохозяйств, выплаты малообеспеченным гражданам и беженцам, а также пенсионерам. Кроме того, средства выделены на "поддержку реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчётности расходования государственных ресурсов".

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Ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) планирует предоставить Украине второй транш в размере 890 млн долларов в рамках механизма расширенного кредитования, который был утверждён в марте. О принятом решении сообщил Совет исполнительных директоров организации.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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