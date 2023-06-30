Всемирный банк предоставил Киеву кредит на $1,5 млрд под гарантии Японии

По данным пресс-службы банка, средства кредита пойдут на восстановление домохозяйств, выплаты малообеспеченным гражданам и беженцам, а также пенсионерам. Кроме того, средства выделены на "поддержку реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчётности расходования государственных ресурсов".