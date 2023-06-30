Всемирный банк предоставил Киеву кредит на $1,5 млрд под гарантии Японии
Всемирный банк выделил Киеву кредит на $1,5 млрд под гарантии Японии
Киев получил $1,5 млрд кредита от Всемирного банка (ВБ) под гарантии японского правительства. Соответствующее решение принял Совет директоров ВБ.
По данным пресс-службы банка, средства кредита пойдут на восстановление домохозяйств, выплаты малообеспеченным гражданам и беженцам, а также пенсионерам. Кроме того, средства выделены на "поддержку реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчётности расходования государственных ресурсов".
Ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) планирует предоставить Украине второй транш в размере 890 млн долларов в рамках механизма расширенного кредитования, который был утверждён в марте. О принятом решении сообщил Совет исполнительных директоров организации.
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