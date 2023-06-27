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27 июня, 17:40

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для ВСУ со Stinger, Javelin и Bradley

США выделили Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов

Администрация США выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. В него войдут снаряды для комплексов ПВО Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Об этом стало известно из распространённого письменного заявления Пентагона.

Также в пакет помощи для Киева включены противотанковые ракетные комплексы Javelin, БТР Stryker и БМП Bradley. Помимо этого в списке есть снаряды для HIMARS и системы очистки минных полей.

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Новый пакет военной помощи для Украины не стал неожиданностью. О том, что он будет анонсирован сегодня, стало известно сутками ранее из сообщения CNN.

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Getty Images / Artur Widak / Anadolu Agency

Юрий Лысенко
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