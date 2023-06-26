CNN: США во вторник анонсируют пакет военной помощи Украине на $500 миллионов

Во вторник, 27 июня, США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в 500 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на источники в администрации.

По имеющейся у телеканала информации, в состав пакета войдут БМП Bradley и БТР Stryker. Их отправят на замену той технике, которой ВСУ лишились в ходе контрнаступательных действий, точное количество неизвестно.