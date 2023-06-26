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Регион
Опубликовано 26 июня 2023, 18:02
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CNN: США во вторник анонсируют пакет военной помощи Украине на $500 миллионов

Во вторник, 27 июня, США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в 500 миллионов долларов. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на источники в администрации.

По имеющейся у телеканала информации, в состав пакета войдут БМП Bradley и БТР Stryker. Их отправят на замену той технике, которой ВСУ лишились в ходе контрнаступательных действий, точное количество неизвестно.

Маск задался вопросом после выделения США нового пакета военной помощи Украине
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О предыдущем пакете военной помощи для Украины в США объявили 13 июня. Он включал в себя боеприпасы и бронетехнику, а его общая стоимость составила 325 миллионов долларов.

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Getty Images / picture alliance

Юрий Лысенко
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