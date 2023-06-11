Маск задался вопросом после выделения США нового пакета военной помощи Украине

Американцы активно обсуждают новость о выделении Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине. В комментариях под постом одного из пользователей в "Твиттере" был замечен и предприниматель Илон Маск.

"Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности", — прокомментировал Маск пост одного из пользователей на эту тему.