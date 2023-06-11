Маск задался вопросом после выделения США нового пакета военной помощи Украине
Американцы активно обсуждают новость о выделении Пентагоном очередного пакета военной помощи Украине. В комментариях под постом одного из пользователей в "Твиттере" был замечен и предприниматель Илон Маск.
"Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности", — прокомментировал Маск пост одного из пользователей на эту тему.
Напомним, 9 июня Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,1 млрд долларов. В списке значатся системы ПВО Hawk, беспилотники Puma, боеприпасы для ракетных комплексов с лазерным наведением и снаряды.
Wikipedia / Steve Jurvetson