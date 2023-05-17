Маск хочет видеть "нормального человека" на посту президента США
Илон Маск: Хотелось бы видеть на посту президента США "нормального человека"
Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента США "нормального человека".
"Хотелось бы, чтобы президентом был просто нормальный человек <...> Президент — главный "гендиректор" страны <...> Мы хотим хорошего "гендиректора" Америки", — сказал Маск в интервью CNBC.
При этом он уточнил, что не считает выборы 2020 года "украденными".
Ранее Лайф сообщал, что представители Республиканской партии потребовали от действующего президента США Джо Байдена пройти проверку умственных способностей. В случае отказа от прохождения теста его призывают отказаться от участия в выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году. Мнение о том, что хозяин Белого дома не в себе, довольно популярно. По словам гериатра Юрия Конева, судя по некоторым симптомам, деменция Байдена уже переходит в третью стадию.
ТАСС / AP