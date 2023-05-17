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17 мая, 05:11

Маск хочет видеть "нормального человека" на посту президента США

Илон Маск: Хотелось бы видеть на посту президента США "нормального человека"

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента США "нормального человека".

"Хотелось бы, чтобы президентом был просто нормальный человек <...> Президент — главный "гендиректор" страны <...> Мы хотим хорошего "гендиректора" Америки", — сказал Маск в интервью CNBC.

При этом он уточнил, что не считает выборы 2020 года "украденными".

Медведев рассказал, кто может затмить Байдена и Трампа на выборах в США

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Ранее Лайф сообщал, что представители Республиканской партии потребовали от действующего президента США Джо Байдена пройти проверку умственных способностей. В случае отказа от прохождения теста его призывают отказаться от участия в выборах главы государства, которые состоятся в 2024 году. Мнение о том, что хозяин Белого дома не в себе, довольно популярно. По словам гериатра Юрия Конева, судя по некоторым симптомам, деменция Байдена уже переходит в третью стадию.

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ТАСС / AP

Никита Никонов
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